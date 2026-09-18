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Afyonkarahisar’da hastane çalışanlarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

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Afyonkarahisar’da hastane çalışanlarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
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Afyonkarahisar’da aralarında Devlet Hastanesi doktor ve tıbbı sekreterlerinin de bulunduğu şahıslara yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 19’u tutuklanırken, 2 doktor adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da aralarında Devlet Hastanesi doktor ve tıbbı sekreterlerinin de bulunduğu şahıslara yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklanırken, 2 doktor adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen uyuşturucu ve tefeci operasyonunun ikinci dalgasında, aralarında doktorların ve tıbbi sekreterlerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak, görevi kötüye kullanma' suçlarından yakalanan aralarında 2 doktorun da bulunduğu şahısların uyuşturucu maddelere alternatif olarak kullanılan yeşil reçeteye tabi ilaçları para karşılığında hastanede usulsüz sağlık raporu ve reçete düzenleyerek, sattıkları iddia edildi. Operasyona yaklaşık 100 polis katılırken, baskın yapılan adreslerde eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramada 120 gram uyuşturucu madde, 155 adet uyuşturucu hap, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 23 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 19'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2'si doktor 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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