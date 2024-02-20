Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sülümenli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 5 yıl hapis cezası bulunan H.Ö.'yü yakalayarak cezaevine gönderdi. Hakkında kasten yaralama suç kaydı bulunan şahıs, Işıklar beldesinde yakalandı ve tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sülümenli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan H.Ö.'yü yakalayarak cezaevine gönderdi.
Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli Kasabası Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde hakkında kasten yaralama suç kaydı ile 5 yıl hapis cezası bulunan H.Ö. (54) isimli şahıs, Işıklar beldesinde yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR