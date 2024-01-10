Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole uçtu, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dazkırı ilçesi Yüreğir köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y., yönetimindeki 03 AAS 037 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte E.D. ve H.Y., yaralandı. Yaralılar çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile Dazkırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR