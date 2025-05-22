Afyonkarahisar'da Gezi Yolunda Trafik Kazası: 27 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Gezi Yolunda Trafik Kazası: 27 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar Emirdağ'da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 27 yaşındaki Muharrem Yılmaz hayatını kaybetti. Genç, arkadaşlarıyla birlikte geziye çıktığı esnada kazaya kurban gitti.

Afyonkarahisar'da takla atan ve hurdaya dönen araçta hayatını kaybeden 27 yaşındaki gencin arkadaşları ile gezmek için yola çıktığı ve gezi yolunda facianın yaşandığı ortaya çıktı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Elhan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 06 AZ 7723 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyona hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile birlikte Muharrem Yılmaz (27) ve M.C.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Yılmaz yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın arkadaşları ile birlikte gezmeye çıktığı ve kazanın gezi yolunda yaşandığı belirtildi. Yaşamını kaybeden talihsiz gencin bugün memleketi olan Emirdağ'da gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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