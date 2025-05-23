Afyonkarahisar'da Gençlerin Yaralandığı Motosiklet Kazası Kamerada

Afyonkarahisar'da Gençlerin Yaralandığı Motosiklet Kazası Kamerada
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Afyonkarahisar'da bir motosikletin çukura girip kontrolden çıkarak duvara çarpması sonucu 2 genç yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gençlerin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da çukura girip ardından kaldırıma çıkıp duvara çarpan ve 2 gencin yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sultandağı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B.'nin kullandığım motosiklet yoldaki çukura girdikten sonra kontrolden çıktı. Savrulan araç önce kaldırıma çıktı ardından duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan B.S., isimli genç yaralandı. Yaralılar kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaşanan kazağını ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - 3.Sayfa
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