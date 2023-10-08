Afyonkarahisar'da Genç Kadın Eski Sevgilisiyle Sokak Ortasında Kavga Etti

Gecenin sessizliğini genç kadının çığlıkları bozdu: "İmdat, yeter artık"

Alkollü şahıs eski sevgilisinin evini bastı ardında taraflar sokak ortasında bir birlerini darp etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da genç kadın alkollü şekilde kapısına dayanan eski sevgilisi ile sokak ortasında birbirine girdi. Polis karakoluna 300 metre kala yaşanan olayda, erkek ve kadın şahıs karşılıklı olarak birbirlerini darp ederken, kadının 'imdat, yeter artık' çığlıkları ise gecenin sessizliğini bozup mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre, olay merkeze bağlı Erenler mahallesinde meydana geldi. Polis karakoluna yaklaşık 300 metre uzaklıkta yaşanan olayda, alkollü olduğu öğrenilen erkek şahıs görüşmek için eski sevgilisinin kapısını dayandı. İkilinin apartman içerisinde hakaretlerle başlayan kavgaları ardından sokağa taştı. Taraflar bir birlerine tekme ve yumruklarla saldırırken yere düşen şahıslar bir süre arbede yaşadı. Taraflar olaydan yaklaşık 10 dakika sonra olay yerine gelen polis tarafından ayrıldı.

Tarafların birbirlerini darp ederken genç kadının sürekli olarak 'İmdat! Sen kimsin yeter yeter. Gelme artık kapımın önüne yeter bıktım gelme! Alacağım uzaklaştırma alacağım yeter' şeklinde çığlıklar atması ise gecenin sessizliğini bozdu.

Olayın ardından gözaltına alınan taraflar sağlık kontrolü için önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesine ardından Erenler Polis Karakoluna götürülürken, şahısların isimleri ve neden kavga ettikleri ile ilgili ise Afyonkarahisar Valiliği ve emniyetinden henüz bir açıklama yapılmadı.