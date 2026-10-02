Afyonkarahisar'da firari hükümlü kovalamacada yakalandı, 440 bin TL ceza kesildi

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Afyonkarahisar'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak babasına ait araçla kaçmaya çalışan ve hakkında 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü kovalamaca sonrası yakalanırken, şahsa 440 bin TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 'Dolandırıcılık' suçundan 3 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 4 yıl 9 ay hapis cezası bulanan H.S., isimli şahsın peşine düşüldü. Ekiplerin takibe aldığı H.S., babasının adına kayıtlı araçla seyir halindeyken polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin anında başlattığı kovalama sonucu kıskıvrak yakalanan H.S. gözaltına alındı. Yakalanan şahsa trafik kurallarını ihlal etmek ve tehlike oluşturmaktan toplam 440 bin TL cezai işlem uygulandı. Şahsın ehliyetine geçici süreyle el konulurken, kaçtığı araç ise trafikten menedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.S., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı