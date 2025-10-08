Haberler

Afyonkarahisar'da Emzirme Haftası Farkındalık Etkinliği

1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, emzirmenin ve normal doğumun önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk, etkinliğe katılarak emzirme desteğinin toplum sağlığına katkısını vurguladı.

1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "Doğal olan normal doğumdur ve emzirmenin sürdürülebilirliği" temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik de hastane girişinde kurulan bilgilendirme standında sağlık personeli tarafından annelere ve anne adaylarına; emzirmenin anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmenin önemi ve normal doğumun hem anne hem bebek açısından sağladığı faydalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakkı Öztürk, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İlker Ahmet Çınar, Başhekim Opr. Dr. Osman Acar ve hastane yönetimi standı ziyaret etti. Öztürk ve beraberindekiler, anne sütü ve normal doğum konularında hastanede yapılan çalışmalar hakkında ilgili personel tarafından bilgilendirildi. İl Sağlık Müdürü Öztürk, annelere ve anne adaylarına destek mesajı vererek emzirmenin teşviki ve normal doğumun yaygınlaştırılmasının toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme değindi; çalışmalarda emeği geçen personele ve hastane yönetimine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
