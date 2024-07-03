Afyonkarahisar'da elektrikli motosiklet kazası: 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, bir elektrikli motosiklet sürücüsü ve yanındaki üç çocuk yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen elektrikli motosiklette ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sinanpaşa ilçesi Serban beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., yönetimindeki 03 AGG 799 plakalı elektrikli motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada S.T., D.K. (10), M.M.T. (2) ve G.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR