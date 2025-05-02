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Afyonkarahisar'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Afyonkarahisar'da gerçekleşen kazada, elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da elektrikli bisikletin otomobille çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ali İhsan Paşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K.'nın kullandığı elektrikli bisiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ö.K., idaresindeki 34 RU 0638 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İ.K., ile yanında bulunan M.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İ.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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