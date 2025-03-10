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Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde el şakası yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ü.C. isimli şahıs, İ.D.'yi tüfekle vurdu. Olayda çevredeki 5 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da el şakası nedeniyle başlayan kavgada 6 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan Ü.C. evinin yakınlarında yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin Cuma Mahallesi Helvacıları sokakta, Ü.C. (18) ile İ.D. arasında el şakası yüzünden tartışma çıktı.

6 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.C, İ.D.yi tüfekle vurdu. Saçmalardan çevredeki H.H.D. (41), O.İ. (53), T.S. (27) H.A. (42) ve A.B. (64) yaralandı.

Olay sonrası kaçan Ü.C. evinin yakınlarında yakalandı. Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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