Afyonkarahisar'da el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde el şakası yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ü.C. isimli şahıs, İ.D.'yi tüfekle vurdu. Olayda çevredeki 5 kişi de yaralandı.
Afyonkarahisar'da el şakası nedeniyle başlayan kavgada 6 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan Ü.C. evinin yakınlarında yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin Cuma Mahallesi Helvacıları sokakta, Ü.C. (18) ile İ.D. arasında el şakası yüzünden tartışma çıktı.
6 KİŞİ YARALANDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.C, İ.D.yi tüfekle vurdu. Saçmalardan çevredeki H.H.D. (41), O.İ. (53), T.S. (27) H.A. (42) ve A.B. (64) yaralandı.
Olay sonrası kaçan Ü.C. evinin yakınlarında yakalandı. Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.