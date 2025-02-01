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Afyonkarahisar'da Dron ile Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da Dron ile Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi Yakalandı
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Emirdağ ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 7 kişi dron ile tespit edilerek gözaltına alındı. Olayda çeşitli kazı ekipmanları ve silah ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da dron ile kendilerince güvenlik önlemi alarak kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Emirdağ İlçesi Emirin köyü Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Ekipler ardından bölgede S.A., A.Z., Y.O., Y.A., İ.K., M.D. ve A.Ö., isimli şahısların kaçak kazı yaptıklarını tespit etti. Ardından şahıslar gözaltına alındı. Bölgede yapılan aramada ise dron, mini lazer, dedektör, navigasyon cihazı, dijital pusula, çekiç, kürek ve elektronik malzemeler ile tabanca ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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