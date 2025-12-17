Haberler

Şuhut'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde dron ile trafik denetimi yaparak kural ihlallerini tespit etti ve sürücüleri bilgilendirdi.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla havadan ve karadan eş zamanlı kontroller yapıldı. Dron ile yapılan gözlemler sayesinde özellikle emniyet kemeri kullanımı, hatalı park, kırmızı ışık ihlali ve seyir halindeyken cep telefonu kullanımı gibi trafik kurallarına uyup uymadıkları denetlendi.

Denetimler sırasında trafik kurallarına uymayan sürücüler hakkında yasal işlem uygulanırken, kurallara uyan sürücülere ise bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR






