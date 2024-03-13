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Afyonkarahisar'da Drift Yapan Sürücüye 35 Bin 368 TL Para Cezası

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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Fatih Mahallesi civarında drift yapan aracın sürücüsüne 35 bin 368 TL para cezası kesti. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti ve aracın plakası ile sürücüsü belirlendi. Sürücüye 32 bin 233 TL para cezası ve 60 gün ehliyetine el konuldu. Ayrıca, aracın geçerli bir muayenesi olmadığı için araç sahibine 3 bin 135 TL ek ceza uygulandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Fatih Mahallesi civarında drift yapan aracın sürücüsüne 35 bin 368 TL para cezası kesti.

Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda aracın plakası ve sürücüsü belirlendi. Sürücüye 32 bin 233 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 60 gün el konuldu. Ayrıca, aracın geçerli bir muayenesi olmadığı için araç sahibine 3 bin 135 TL ek ceza uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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