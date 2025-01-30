Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. (1986 doğumlu) Afyonkarahisar il merkezinde gözaltına alındı.

Hakkında, ticari faaliyetler sırasında dolandırıcılık suçuna karıştığı gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesinde tespit edilerek yakalandı.

E.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yetkililer, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.