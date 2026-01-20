Haberler

Polis bıçak taşıyan şahıslara 81 bin 510 TL para cezası kesti

Polis bıçak taşıyan şahıslara 81 bin 510 TL para cezası kesti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, son bir hafta içinde gerçekleştirdikleri denetimlerde bıçak ve kesici alet taşıyan 22 şahsa 81 bin 510 TL para cezası uyguladı. Ayrıca, ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde bıçak ile kesici ve delici alet taşıyan 22 şahsa 81 bin 510 TL para cezası kesilirken, denetimlerde uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlarda ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, denetimler Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin muhtelif noktalarında gerçekleştirildi. Denetimlerde 7 bin 326 şahsın kimlik sorgulaması ile 2 bin 177 aracın sorgusu yapıldı. Denetimlerde ayrıca ruhsatsız 5 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 500 mermi, 15 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 1.3 gr uyuşturucu madde ve 54 adet tarihi eser ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca bıçak ve kesici, delici alet taşıyan 22 kişiye toplamda 81 bin 510 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket

Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Meclis'e gelecek düzenlemeyi duyunca sitem etti: Biz neden alamıyoruz?
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Sadettin Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket

Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş

Fuhuş iddiaları Bahçeli'yi çileden çıkardı! Çok konuşulacak benzetme
Vatandaşlara uyarı mesajı gitti! e-Devlet sisteminde kesinti yaşanacak

Dikkat! Milyonlarca e-Devlet kullanıcısına bugün aynı mesaj gitti