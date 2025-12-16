Motosiklet kazasında 2 çocuk yaralandı

Afyonkarahisar'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletin park halinde otomobile çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında çocuk sürücü ile yanında bulunan bir başka çocuk yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Sorkun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki M.Ç.'nin kullandığı 03 LZ 635 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Kazada çocuk sürücü ile birlikte yanında bulunan 9 yaşındaki H.H.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR