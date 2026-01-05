Haberler

Boşandığı karısının dayısını öldürdü

Güncelleme:
Sinanpaşa ilçesinde bir şahıs, boşandığı eski eşinin dayısını tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası zanlı B.B. polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da yaşanan olayda bir şahıs boşandığı eski eşinin dayısının tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.B., geçtiğimiz yıl yaşandığı boşanma olayı sonrası eski karısının dayısı Mahmut B., ile aralarında husumet başladı. Bir süredir devam eden husumet sonrası B.B., dün gece geç saatlerde Mahmut B., ile karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası B.B., yanında bulunan tabanca ile şahsa 3 el ateş açtı. Açılan ateşle ağır yaralanan Mahmut B., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahıs burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı B.B. ise polisin takibi sonrası kent merkezi Erenler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
