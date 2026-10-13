Afyonkarahisar'da çalışır halde bırakılan 2 milyon TL'lik otomobil çalındı

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Afyonkarahisar'da simit almak için işletmeye giren bir kişinin çalışır vaziyette bıraktığı 2 milyon TL değerindeki otomobili çalındı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurarak simit almak için girdiği işletmenin önüne 2 milyon TL değerindeki aracını çalışır vaziyette bıraktığını ve tanımadığı bir erkek şahsın aracı çaldığını belirterek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada çalınan aracın il merkezinden ilçeye doğru ilerlediğini tespit etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda aracı çaldığı belirlenen şüpheli, olaydan yaklaşık 3 saat sonra yakalandı.

Öte yandan yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı