Afyonkarahisar'da Bıçaklı Kavga: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da biri 15 diğeri 16 yaşında olan iki çocuk arasında yaşanan bıçaklı kavgada çocuklardan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sülümenli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldesinde M.K (15) ile Y.K.S. (16) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Dolmuşta başlayan tartışma şahısların oturduğu beldede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada çocuklar birbirlerine bıçakla saldırdı. Olayda her iki çocukta aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavganın ardından yaralanan çocuklar olay yerine çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan 15 yaşındaki M.K yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan Y.K.S. (16) ise tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR