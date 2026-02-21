Haberler

Afyonkarahisar'da 22 yaşındaki gencin atla gezisi faciayla bitti

Afyonkarahisar'da 22 yaşındaki gencin atla gezisi faciayla bitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde atıyla arazide gezen 22 yaşındaki Doğan Kalafat, baraj göletine düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Afyonkarahisar'da atıyla arazide gezerken baraj göletine düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atıyla arazide gezen Doğan Kalafat (22) isimli genç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü baraj göletine düştü. Bir süre sonra şahıstan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri bir süre çevrede arama yaptıktan sonra bölgeye dalgıç ekip istedi. Bunun uzerine olay yerine Konya Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıçlar yaklaşık bir buçuk saat süren arama çalışması sonrası Kalafat'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Kalafat'ın cenazesi ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor

Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı

Bir kentimiz kabusu yaşıyor! Ne yolları ne de arazileri kaldı
İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar

İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar
Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı

Rafa Silva Portekiz'i de karıştırdı
Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor

Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti