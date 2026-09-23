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Afyonkarahisar'da asayiş uygulamalarında aranan 35 şahıs yakalandı, 4 tüfek ele geçirildi

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Afyonkarahisar'da asayiş uygulamalarında aranan 35 şahıs yakalandı, 4 tüfek ele geçirildi
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Afyonkarahisar genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 7 bin 239 kişi ve bin 565 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı. Uygulamalarda 4 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 98 fişek ve 45 bıçak ele geçirildi; bıçak taşıyan 45 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 7 bin 239 şahıs ile bin 565 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 4 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 98 fişek ve 45 bıçak ele geçirildi. Bıçak taşıdığı tespit edilen 45 şahsa idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 5 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde emdirilmiş 3 peçete ve 7,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetimlerde 71 şahıs ile 20 araca idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, il merkezinde meydana gelen işyerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili yürütülen operasyonlarda ise 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Çalışmalarda 1 altın yüzük, resmi evraklar ve 2 bin TL nakit para ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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