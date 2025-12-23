Hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 9 yıl 27 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde K.B., isimli şahsın 'Basit Yaralama ve Çocuğu Kasten Öldürmek' suçlarından 9 yıl 27 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheli kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR