Jandarma çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 16 yıla yakın hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde Ç.D., isimli şahsın 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması, dolandırıcılık, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçlarından toplamda 15 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Şuhut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR