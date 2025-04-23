Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.B. isimli şahsın birden fazla kişi tarafından silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çobanlar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR