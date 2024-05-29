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Afyonkarahisar'da aranan kadın şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Salar Beldesi'nde 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli kadın şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli kadın şahsı merkeze bağlı Salar Beldesi'nde yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İcra edilen önleyici kolluk devriyesinde; silahla tehdit suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs merkeze bağlı Salar'da Beldesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Kadın Açık Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Salar Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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