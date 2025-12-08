Jandarma çeşitli suçlardan aranan 42 kişiyi yakaladı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca son bir hafta içerisinde aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yol kontrol ve devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs yakalanırken, şahıslardan 8'nin işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - AFYONKARAHİSAR