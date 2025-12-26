Araç yangınını vatandaşlar söndürdü

Afyonkarahisar'da bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Olay, Sandıklı İlçe Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü aracın motor kısmından dumanlar çıktığını görünce aracı yol kenarına park ederek yardım istedi. Yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek alevleri söndürdü. Ardından ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. Yangının aracın elektronik aksamında yaşanan bir arızadan dolayı çıktığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR