Haberler

Araç yangınını vatandaşlar söndürdü

Araç yangınını vatandaşlar söndürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek soğutma çalışmaları yaptı.

Afyonkarahisar'da bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın vatandaşların yardımıyla söndürüldü.

Olay, Sandıklı İlçe Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü aracın motor kısmından dumanlar çıktığını görünce aracı yol kenarına park ederek yardım istedi. Yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek alevleri söndürdü. Ardından ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı. Yangının aracın elektronik aksamında yaşanan bir arızadan dolayı çıktığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
Galatasaray'a Osimhen piyangosu

Galatasaray'a Osimhen piyangosu
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
Bahis soruşturmasına Kasımpaşa-Samsunspor dahil edildi! Maçta neler olmuş neler

Bahis soruşturmasına giren Süper Lig maçı! Meğer neler olmuş neler
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar