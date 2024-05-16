Afyonkarahisar'da araç takla attı: 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Çambeyli köyü yakınlarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.E., yönetimindeki 34 BA 5259 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte N.E. ve S.E., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR