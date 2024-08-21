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Afyonkarahisar'da başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akarım Beldesi Hasanbeyli Yaylası mevkiinde başlayan orman yangını çevre ilçe ve beldelerden de gelen destek ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akarım Beldesi Hasanbeyli Yaylası mevkiinde başlayan orman yangını çevre ilçe ve beldelerden de gelen destek ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının şu ana kadar 3 hektardan fazla alanda etkili olduğu açıklandı.

Dün Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka kasabasındaki yangına müdahale eden ekiplerin de bölgeye yönlendirildiği öğrenildi. Orman Bölge Müdürlüğü'nün ağaçlandırma sahasında başlayan yangının Çiğiltepe şehitliğine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta devam etmesi şehitliğin yangından zarar görme ihtimalini de akıllara getirdi. Bölgede bulunan vatandaşların da desteği ile 1 helikopter 8 arazöz 7 itfaiye iş makineleri ve 100'den fazla personel yangına müdahalesini sürdürüyor.

Öte yandan, yangının kısa süre sonra kontrol altına alınması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Sandıklı 3-sayfa Akharım 3.Sayfa Haberler

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