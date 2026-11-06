Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı Seyitgazi'de yakalandı, o anlar kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı Seyitgazi'de yakalandı, o anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı Seyitgazi'de yakalandı, o anlar kamerada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da 8 kişinin katil zanlısı olarak aranan Arif Sefa Ö, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Zanlının gasp ettiği aracın Taşlık Mahallesi'nde çamura saplandığı, araçta mühimmat bulunduğu ve yakalanma anının kameralara yansıdığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin katil zanlısı olarak aranan Arif Sefa Ö'nün, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanma anına ait görüntülere ulaşıldı.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan zanlının gasp ettiği kırmızı renkli araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış halde bulunmuş, araçta mühimmat ele geçirilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için saatlerce çalışma sürdürülmüştü. Dron destekleri çalışmalar sonucu zanlının Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanma anları kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
İsrail televizyonunda Türkiye iddiası: Suriye'ye saldırırsak savaş çıkar

Canlı yayına damga vuran savaş uyarısı: İsrail eğer bunu yaparsa...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı

Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj

Fatma Betül'ün tutuklanma sürecinde Bakan Gürlek'ten bomba paylaşım
Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter

Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter
Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı

Saçları 30 milyon liraya yeşerdi!
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi

Eşinden 2 yıl önce boşanmış! 8 kişinin katili bakın ne iş yapıyormuş
Beverly Hills 90210 dizisinin yıldızı Kimmarie Johnson hayatını kaybetti

Ünlü dizinin oyuncusundan acı haber! Henüz 50 yaşındaydı
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı! Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! Okula kayyum atandı