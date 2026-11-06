Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı Seyitgazi'de yakalandı, o anlar kamerada

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlı Seyitgazi'de yakalandı, o anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da 8 kişinin katil zanlısı olarak aranan Arif Sefa Ö, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Zanlının gasp ettiği aracın Taşlık Mahallesi'nde çamura saplandığı, araçta mühimmat bulunduğu ve yakalanma anının kameralara yansıdığı belirtildi.
Afyonkarahisar'da 8 kişinin katil zanlısı olarak aranan Arif Sefa Ö'nün, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalanma anına ait görüntülere ulaşıldı.
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan zanlının gasp ettiği kırmızı renkli araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış halde bulunmuş, araçta mühimmat ele geçirilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için saatlerce çalışma sürdürülmüştü. Dron destekleri çalışmalar sonucu zanlının Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanma anları kameralara yansıdı.