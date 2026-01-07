Haberler

Afyonkarahisar'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 753 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 753 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, son bir hafta içinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 753 kişinin yakalandığını açıkladı. Vali, asayişten teröre, narkotik ve siber suçlara kadar geniş bir yelpazede mücadele edildiğini vurguladı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 753 kişinin yakalandığını belirtti.

Valisi Yiğitbaşı, aylık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığındaki gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Yiğitbaşı, kentte asayişten, teröre, narkotikten, siber suçlara, trafikten ve göçle mücadeleye kadar her alanda büyük bir özveriyle çalışma yürütüldüğünü aktardı. Vali Yiğitbaşı konuşmasında şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız yıl boyunca ilimizde kamu hizmetlerinin etkinliği, vatandaş memnuniyetinin artırılması ve şehrimizin her alanda gelişmesi için yoğun bir gayret gösterdik. Her güvenlik başlığında elde edilen tüm olumlu verilerin bu yıl da devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Asayişten narkotiğe, kaçakçılık suçlarından siber suçlara kadar birçok alanda elde edilen istatistiki veriler olumlu anlamda mücadele ettiğimizin kanıtıdır. Sorumlu olduğumuz tüm alanlarda her türlü suç ve suç odağı ile mücadelemizi, büyük bir azimle sürdürerek, vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sürdürmekte kararlıyız. Belirlenen tarihlerde güvenlik güçlerince çeşitli suçlardan aranan 753 şüphelinin yakalandı. Belirtilen çalışmalar neticesinde dönem içerisinde Afyonkarahisar'da meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 98'i, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99'u, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 96'sı aydınlatılmıştır." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor

Komşuda büyük tehlike! Yine ilk hedef masum siviller oldu
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

Cuma çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
Fenerbahçe'yi tamamen sildi! Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi

Fenerbahçe'yi tamamen silmiş! Cengiz'den çok çarpıcı itiraf
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi

Camideki görüntüleri tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı