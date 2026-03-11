Haberler

Afyonkarahisar'da kayıp yaşlı adam her yerde aranıyor

Afyonkarahisar'da kayıp yaşlı adam her yerde aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şuhut ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki Yılmaz Ünal'ın bulunması için emniyet ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki şahıs için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde Çakırözü köyündeki evinden ayrılan Yılmaz Ünal'dan (75) bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine emniyet ve jandarma ekipleri harekete geçti. Ünal'ın bulunması için başlatılan arama çalışmasının devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, İngilizlere kabus olmaya devam ediyor

Haberi okuyanlar "O kadar oldu mu?" demeden edemiyor
Mbappe duymasın! Yamal'ın 5 sene önce Ester'e yaptığı yorum kavga çıkarır

Ester'e yaptığı yorumu Mbappe görmesin
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
İddialar doğru mu? Törene Mücteba Hamaney'in maketi getirildi

Soru işaretlerini büyüten hareket
Galatasaray, İngilizlere kabus olmaya devam ediyor

Haberi okuyanlar "O kadar oldu mu?" demeden edemiyor
Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı

Fotoğrafa bakan aynı noktaya takıldı
Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler