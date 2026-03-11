Afyonkarahisar'da kayıp yaşlı adam her yerde aranıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki şahıs için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde Çakırözü köyündeki evinden ayrılan Yılmaz Ünal'dan (75) bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine emniyet ve jandarma ekipleri harekete geçti. Ünal'ın bulunması için başlatılan arama çalışmasının devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı