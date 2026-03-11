Afyonkarahisar'da kayıp yaşlı adam her yerde aranıyor
Şuhut ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki Yılmaz Ünal'ın bulunması için emniyet ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki şahıs için arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde Çakırözü köyündeki evinden ayrılan Yılmaz Ünal'dan (75) bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine emniyet ve jandarma ekipleri harekete geçti. Ünal'ın bulunması için başlatılan arama çalışmasının devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı