Afyonkarahisar'da 65 Yaşındaki Muhasebecinin Cinayetinde Şok Gelişme!
Afyonkarahisar'da cinayet işleyen Abdülselam B.'nin, 500 bin TL karşılığında 65 yaşındaki muhasebeci İsmet Çelik'i öldürdüğü ortaya çıktı. Şahsın yakalanması için 3 gün süren sürek avının detayları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da 65 yaşındaki muhasebeciyi öldürdükten sonra kaçan ve polisin 3 gün süren çalışması sonrası yakalanan şahsın cinayeti 500 bin TL karşılığı işlediği ortaya çıkarken, şahsın tetiği çekip ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 28 Ağustos'ta Bolvadin ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Çelik isimli şahıs sabah erken saatlerde evinden çıkarak iş yerine gitmek üzere aracına bindiği esnada Abdülselam B.'nin tabanca ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu iki bacağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Çelik bir günlük yaşam mücadelesini getirerek hayatını kaybetti.

Şahsın cinayet işledikten sonra şehir şehir gezdiği ortaya çıktı

Cinayeti işleyen Abdülselam B.'nin, Çelik'i öldürmek için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldiği ve Bolvadin ilçesinde 2 gün keşif yaptığı, ardından Çelik'i vurduktan sonra ticari taksi ile önce Afyonkarahisar'a merkeze oradan da İstanbul'a gittiği belirlendi. Şahsın dün ise Ankara'ya geldiği ve orada Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandığı belirtildi.

Şahsın ifadesinde cinayeti İstanbul'da bulunan bir iş insanının kendisine verdiği 500 bin TL karşılığında işlediği iddia edildi.

Adliye sevk edilen şahsın işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Öte yandan şahsın Çelik'in yanına gelerek tabancayla ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
