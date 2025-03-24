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Afyonkarahisar'da 615 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da 615 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı
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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu hap operasyonunda 615 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonda 615 adet uyuşturucu hap ele geçirirken konu ile ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü görevlileri yapılan çalışmalar çerçevesinde 615 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak, Y.K. ve Ö.K. isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. B.Y. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Her alanda olduğu gibi Narkotik suçlarla mücadele kapsamında da suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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