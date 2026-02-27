Polis 6 milyon 500 bin adet kaçak boş makaron ele geçirdi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir tırda 6 milyon 500 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde asayiş ve trafik kontrolü yapan ekipler şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırda aramam yapan ekipler koliler içerisinde 6 milyon 500 bin adet kaçak boş makaron ele geçirdi. Olayın ardından tırda bulunan 1 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı