Haberler

Polis 6 milyon 500 bin adet kaçak boş makaron ele geçirdi

Polis 6 milyon 500 bin adet kaçak boş makaron ele geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polis, Afyonkarahisar'da şüpheli bir tırı durdurarak içerinde 6 milyon 500 bin adet kaçak boş makaron buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir tırda 6 milyon 500 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde asayiş ve trafik kontrolü yapan ekipler şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırda aramam yapan ekipler koliler içerisinde 6 milyon 500 bin adet kaçak boş makaron ele geçirdi. Olayın ardından tırda bulunan 1 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak

Vatandaşlık maaşının ayrıntıları: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı

Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Diyarbakır'da 5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 şüpheli tutuklandı

5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 kişi tutuklandı