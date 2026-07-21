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Kafası kapıya sıkışan 4 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Kafası kapıya sıkışan 4 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye yetişti
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Afyonkarahisar'da oyun oynarken kafasını sürgülü demir kapıya sıkıştıran 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Afyonkarahisar'da oyun oynarken kafasını demir kapıya sıkıştıran 4 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye yetişti.

Olay, Ataköy Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürgülü demir kapıda oynayan çocuğun kafası kapının köşesine sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, özel bir aparat kullanarak kapının sıkışan bölümünü genişletti. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu çocuk bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı.

Olayın ardından sağlık durumu kontrol edilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun kurtarılırken yaşadığı korku ise yüzüne yansırken, itfaiye ekipleri bir taraftan küçük çocuğu sakinleştirip bir taraftan da onu kurtarmak için yoğun uğraş verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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