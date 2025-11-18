Afyonkarahisar'da 3 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Polis ekipleri, Afyonkarahisar'da durdurdukları bir kamyonette yaklaşık 3 ton kaçak tütün buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, kent girişinde trafik ve asayiş denetimi yapan ekipler şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler 2 bin 900 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Olayın ardından 1 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR
