Afyonkarahisar'da 3 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir kamyonette yaklaşık 3 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde trafik ve asayiş denetimi yapan ekipler şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan ekipler 2 bin 900 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Olayın ardından 1 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR