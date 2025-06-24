Afyonkarahisar'da 2 Milyon 820 Bin Mükerrer Bandrollü Boş Makaron Ele Geçirildi
Polis, Afyonkarahisar'da yaptığı denetimlerde 2 milyon 820 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirirken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da polis 2 milyon 820 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirdi.
Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent çıkışında denetim yapan ekipler şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramalarda koliler içerisinde 2 milyon 820 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa