Afyonkarahisar'da 19 yıl 27 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde işlediği 4 ayı suçtan 19 yıl 27 ay hapis cezasıyla aranan şahsı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) dedektifleri uzun süren takip sonrası yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ve Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ekipleri 4 ayrı suçtan toplamda 19 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G.'nin (33) yakalanması için çalışma başlatıldı. JASAT dedektifleri uzun süren takip sonrası Yıprak köyü yakınlarında ki arazide yakalamayı başardı. Şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Dinar T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR