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Afyonkarahisar'da 17 bin 600 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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Afyonkarahisar'da 17 bin 600 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 10 gram uyuşturucu ile 11 adet, toplam 17 bin 600 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 17 bin 600 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada 10 gram uyuşturucu madde ile 11 adet, toplam 17 bin 600 kullanımlık peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili C.S. ve A.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında adliyeye sevk edilen C.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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