Afyonkarahisar'da çıkan yangında 150 hektarlık alan zarar gördü

Afyonkarahisar'da engebeli otluk alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangında yaklaşık 150 hektarlık alan zarar gördü. İki bağ evi ile çok sayıda ağacın da etkilendiği yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu tamamen söndürüldü.

Yangın, Bayraktepe Mezarlığı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Engebeli otluk alanda başlayan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Kocatepe beldesi Bağlar mevkisine kadar ulaştı.

Yangında büyük bölümü otluk alan olmak üzere yaklaşık 150 hektarlık alan zarar görürken, iki bağ evi ile çok sayıda ağaç da alevlerden etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve diğer ilgili kurumlara bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan çok sayıda ekiple müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına bir helikopter de havadan destek verdi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı