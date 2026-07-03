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Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahsı jandarma yakaladı

Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahsı jandarma yakaladı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasıyla aranan U.D., jandarmanın takibi sonucu Salar beldesinde yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından paranın şahsen yakalanmasını yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde U.D., isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti suçlaması ile 10 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi merkeze bağlı Salar beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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