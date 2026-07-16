Polis çeşitli suçlardan aranan 29 kişiyi yakaladı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde elee geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra şok uygulamalar, kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 9 bin 150 kişi ile 2 bin 452 araç sorgulandı.

Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 29 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca 4 tüfek, 5 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 7 fişek, 83 adet sentetik ecza, 17 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 0,3 gram uyuşturucu madde ile 5 bıçak ele geçirildi. Bıçak taşıdığı tespit edilen 5 kişiye toplam 18 bin 525 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamalar çerçevesinde çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 20 kişiye 152 bin 732 TL, 16 araca ise 319 bin 520 TL idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı