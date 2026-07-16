Haberler

Polis çeşitli suçlardan aranan 29 kişiyi yakaladı

Polis çeşitli suçlardan aranan 29 kişiyi yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde elee geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra şok uygulamalar, kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 9 bin 150 kişi ile 2 bin 452 araç sorgulandı.

Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 29 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca 4 tüfek, 5 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 7 fişek, 83 adet sentetik ecza, 17 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 0,3 gram uyuşturucu madde ile 5 bıçak ele geçirildi. Bıçak taşıdığı tespit edilen 5 kişiye toplam 18 bin 525 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamalar çerçevesinde çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 20 kişiye 152 bin 732 TL, 16 araca ise 319 bin 520 TL idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum

İki büyükşehirin içme suyu kaynağında bulundu! Yapısı pamuk gibi
Yıllar önce 'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez' diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış

"Haluk'a bu ülke laf söyletmez" demişti! Gülben Ergen'den sitem
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı
Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı

Haluk Levent'i tutuklatan sevk yazısı! Ahbap dernek bile değilmiş
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Amasya'da 80 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: 2'si ağır, 46 kişi yaralandı

80 kişiyi taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Görüntüler korkunç
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı

15 Temmuz gecesi, Obama bakın neredeymiş?