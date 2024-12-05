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Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nda Sis, Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nda Sis, Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
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Afyonkarahisar'da etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürerek sürücülere zorlu anlar yaşattı. Özellikle Sandıklı ilçesindeki Damlalı Boğazı ve Başağaç Rampası'nda yoğunlaşan sis nedeniyle yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Afyonkarahisar- Antalya Karayolu'ndaki sisli hava etkili olurken, sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte sabah saatlerindeki sisli hava nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolunda görüş mesafesi bazı bölgelerde 50 metreye kadar düştü. Sandıklı ilçesi Damlalı Boğazı ve Başağaç Rampası'nda daha yoğun olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler sis nedeniyle yolu görmekte zorlandı. İlçe merkezinde de sis etkili oldu. Zaman zaman polisler, kavşaklarda önlem alırken sürücülere takip mesafelerini korumalarını ve farlarını yakmaları yönünde uyardı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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