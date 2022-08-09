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Afyon haberi! Polis 13 kilo 800 gram eroinle Afyon'un rekorunu kırdı

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Afyon haberi! Polis 13 kilo 800 gram eroinle Afyon'un rekorunu kırdı

Afyon habere göre Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda kent rekoru kırılırken, ele geçirilen 13 kilo 800 gram eroin piyasa değerinin yaklaşık 34 milyon TL olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda kent rekoru kırılırken, ele geçirilen 13 kilo 800 gram eroin piyasa değerinin yaklaşık 34 milyon TL olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler son yılların en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı. Yapılan ortak çalışma sonucu öncü artçı olarak hareket ettikleri tespit edilen otomobil ve kamyonet Afyonkarahisar - Kütahya karayolu üzerinde durduruldu. Durdurulan kamyonet içerisinde yapılan aramada aracın arka kısmındaki boş karton kolilerin arasına poşetle gizlenmiş halde 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda narkotik köpeği Coo da görev aldı. Coo'nun bulduğu eroini polis ekipleri ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak araçlarda bulunan İ.T., V.İ. ve Ş.K. isimli şahıslar 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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