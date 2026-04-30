Manisa'da baraj patlaması tatbikatı yapıldı

Manisa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli ilçelerini kapsayan "Afşar Barajı'nın Patlaması" senaryosu üzerinden geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta kurumların muhtemel afetlere karşı müdahale kapasitesi ve koordinasyon gücü test edildi.

Manisa Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce düzenlenen tatbikat kapsamında, senaryo gereği Afşar Barajı'nda meydana gelen patlama sonrası bölgede alarm verildi. Sarıgöl İlçe Afet Koordinasyon Merkezi kısa sürede toplanarak gerekli çalışmalara başladı.

Tatbikat kapsamında Afşar Barajı bölgesinde AFAD, UMKE, Jandarma, Emniyet ve İtfaiye ekipleri tarafından arama kurtarma faaliyetleri yürütüldü. Ekipler, senaryo doğrultusunda mahsur kalan vatandaşların tahliyesi, yaralılara ilk müdahale ve güvenlik önlemleri konusunda koordineli şekilde çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen tatbikatta ilçe afet koordinasyon merkezleri, afet grupları ve saha ekiplerinin bilgi birikimi ile muhtemel afet durumlarında hızlı müdahale kabiliyetleri ve gösterdikleri reaksiyonlar test edildi.

Yetkililer, benzer tatbikatların afetlere hazırlık sürecinde büyük önem taşıdığını belirterek, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı