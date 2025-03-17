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Afrin'deki Görevde Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Asker Memleketinde Uğurlandı

Afrin'deki Görevde Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Asker Memleketinde Uğurlandı
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Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş İsmet Aktaş, kalp krizi geçirerek vefat etti. Dinar'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İsmet Aktaş, bugün memleketi Dinar'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dinar ilçesi nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu İsmet Aktaş, gece uyurken kalp krizi geçirdi. Askeri ambulansla Urfa Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhum Aktaş için bugün Dinar'da öğle namazını müteakip askeri tören düzenlendi. Ardından İlçe Müftüsü Ahmet Kervancıoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Aktaş sonsuzluğa uğurlandı. Tören esnasında Aktaş'ın eşi, annesi ve kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aktaş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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