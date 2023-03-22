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Afganistan ve Pakistan'ı vuran depremde can kaybı 19'a yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Afganistan ve Pakistan'ı vuran 6.5 büyüklüğündeki depremde, hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Afganistan'da 10, Pakistan'da ise 9 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın Badakhshan eyaletinin Hindukuş bölgesinde meydana gelen ve çevre ülkelerde de hissedilen 6.5 büyüklündeki depremde can kaybı arttı. Afganistan'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, ölenler arasında 1 çocuğun olduğu ifade edildi. Afganistan'da can kaybının artması ile Afganistan ve Pakistan'ı vuran depremdeki toplam can kaybı 19'a ulaştı. Depremden etkilenen Pakistan'da ise 9 kişi hayatını kaybetmişti.

DEPREMDEN BİRÇOK ÜLKE ETKİLENDİ

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, depremin Afganistan ve Pakistan'ın yanı sıra Hindistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan ve Türkmenistan'ı kapsayan bin kilometrelik bir alanda hissedildiği ifade edilmişti.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan Pakistan 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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