Haberler

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Pakistan ordusunun tekrarlanan provokasyonlarına ve ihlallerine yanıt olarak, Durand Hattı boyunca Pakistan ordusunun mevzilerine ve tesislerine karşı büyük çaplı saldırı operasyonları başlatıldı" dedi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan ordusunun provokasyonlarına karşı büyük çaplı saldırı operasyonları başlatıldığını duyurdu.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Pakistan ordusunun tekrarlanan provokasyonlarına ve ihlallerine yanıt olarak, Durand Hattı boyunca Pakistan ordusunun mevzilerine ve tesislerine karşı büyük çaplı saldırı operasyonları başlatıldı" dedi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Kenan'a sürpriz hediye
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay